Calcio a 5, i vigili del fuoco di Lecce vincono il Torneo della ricostruazione

I vigili del fuoco di Lecce hanno vinto il “Torneo della Ricostruzione" – Città di Falerone (FM), Torneo di Calcio a 5, dedicato ai Vigili del fuoco che hanno prestato la loro opera nel territorio del Comune di Falerone nel periodo del sisma del 2016-2017. Tra i Comandi partecipanti c’era anche quello dei Vigili del Fuoco di Lecce i quali, con varie Sezione Operative, si sono susseguiti nelle attività di soccorso persone e recupero beni nelle zone devastate dal terremoto.

La finale



Dopo uno strepitoso girone eliminatorio, la squadra allenata dal capo squadra leccese Saverio Bianco, ha battuto sul campo per cinque reti a quattro, i colleghi del Comando VVF di Genova disputando un incontro avvincente e appassionante.

"Il Torneo della ricostruzionè è una kermesse sportiva riservata ai vigili del fuoco che nel 2016, da tutta Italia, vennero in soccorso delle popolazioni terremotate del Fermano. Ha vinto Lecce, ma in realtà ha vinto quell'Italia bella e generosa di cui il Corpo dei Vvigili del fuoco, coordinati per l'evento da Lamberto Cignitti, dirigente dell'Ufficio attività sportive del Ministero dell'Interno, sono limpida espressione. Era doveroso essere qui». Lo scrive sui social Guido Castelli, commissario straordinario alla riparazione e ricostruzione che oggi a Falerone (Fermo) ha partecipato alla premiazione della seconda edizione del torneo. «La storia del terremoto è piena di dolore ma anche di straordinari esempi di solidarietà», aggiunge Castelli. «Farne memoria alimenta il sentimento più nobile: la gratitudine - spiega -. Ô quanto accaduto oggi a Falerone, nel cratere fermano, dove il torneo è stato promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Armando Altini e dal suo vice Pisana Liberati».