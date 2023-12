Alice, superpass a The Voice Kids: emoziona con la sua voce e va direttamente in finale

“Dietro quella timidezza c’è un talento enorme”. Così su Instagram il primo commento per Alice Alfonso, 13 anni, di Lecce, che nella puntata del talent “The Voice Kids” di Antonella Clerici, andata in onda su Rai 1 nella sera dell'Immacolata, ha affascinato tutti con la sua voce e la sua dolcezza ed ha strappato applausi e una standing ovation cantando “Se piovesse il tuo nome” di Elisa. Un’esibizione talmente emozionante, la sua, che le ha fatto conquistare il “superpass” di Arisa e l’ha mandata direttamente in finale.

In tv per caso

«Abbiamo fatto per caso il provino - spiega il papà Antonio Alfonso - dopo una masterclass organizzata a Lecce da un noto talent scout. Alice frequenta una scuola di canto. E alla masterclass ha vinto un premio per la cover di Bilie Elish, pubblicata su Spotify. Poi ci hanno proposto il provino di The Voice Kids, lei l’ha fatto ed è piaciuta subito».

In trasmissione, Alice è andata accompagnata dal papà, dalla mamma Piera e dal fratellino Pietro di 10 anni.

«Ovviamente è contenta per com’è andata la prova - aggiunge papà Antonio - anche se è molto timida e riservata.

L’arrivo del “superpass” poi è stato inaspettato e per lei, e anche per tutti noi, l'esperienza vissuta in questa occasione è sicuramente di quelle che restano nella vita».