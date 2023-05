Telefonini e droga: nuovi sequestri in carcere

Ancora sequestri nel carcere di Lecce. Sei microtelefoni per comunicare con l’esterno, almeno 300 grammi di droga in libero circolo tra le celle di Borgo San Nicola. E ancora proteste dei sindacati dei poliziotti penitenziari che devono affrontare, ogni giorno, una carenza di uomini e mezzi che rende difficile e a tratti rischioso operare. L’ultimo bilancio è riferito a un periodo compreso tra il 26 aprile e il 10 maggio.

La "merce" in arrivo con i droni



Ancora una volta si parla di droni, come metodo per far entrare in carcere ciò che non transiterebbe normalmente. Se non altro per l’efficacia dei controlli che vengono disposti. Nell’ultimo periodo, insomma, sono stati sequestrati sei telefonini di piccole dimensioni, 373,68 grammi totali di sostanza stupefacente(hascisc), 4,87 grammi di presunta cocaina. È scattata la denuncia per i detenuti che si ritiene fossero in possesso del materiale.