Teatini, non passa il regolamento della Agnoli. Maggioranza sotto

Il regolamento per l'uso dei Teatini non passa in commissione Statuto. Una linea politica che non è stata seguita dalla stessa maggioranza di Palazzo Carafa. Ad astenersi sono stati i consiglieri Marco Giannotta, presidente della commissione, e il consigliere Laura Calò (Prima Lecce). Astenuto anche il consigliere dei Cinque Stelle Fabio Valente. Contraria l'opposizione. Gli unici voti a favore sono stati quelli di Gabriele Molendini, Lorenzo Ria e Pierpaolo Patti insufficienti per far passare il regolamento pronto già dal mese di marzo. Il primo atto amministrativo dell'assessore alla Cultura Antonella Agnoli.Lo scontro si è consumato sull'uso del contenitore culturale: tutti d'accordo sul regolamentarlo, ma i dubbi restano sul fatto che ad utilizzarlo potrà essere solo l'amministrazione e non i privati. Una discussione che ha agitato gli animi tanto da convocare d'urgena una riunione di maggioranza per cercare di capire se vi sia o meno una questione politica e non puramente tecnica.