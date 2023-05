Incidente stradale nel basso Salento: una donna in codice rosso in ospedale

Grave incidente stradale intorno alle 13 di oggi sulla strada provinciale 360, che collega Taurisano a Presicce-Acquarica. Una donna è in codice rosso in ospedale.

Lo schianto è avvenuto all’uscita di Taurisano ed ha coinvolto due auto: una Mercedes guidata da un uomo di 81 anni e una Nissan condotta da una donna di 35 anni. Entrambe le persone coinvolte sono di Taurisano.

Cosa è successo

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto condotta dalla donna si è schiantata violentemente contro il muro di cinta di un’abitazione, demolendolo in parte. La conducente è stata trasportata in codice rosso in ospedale, in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano e i vigili del fuoco di Tricase.