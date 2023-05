Incidente sul lavoro al cantiere del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto: due feriti, uno è in codice rosso

Stamattina, intorno alle ore 10:30, due operai al lavoro presso il cantiere del nuovo Ospedale San Cataldo sono stati trasportati dal servizio 118 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

A seguito di un incidente, i due uomini, entrambi di 59 anni, sono stati presi in carico dal 118 che, valutate le loro condizioni, ha deciso per il trasporto in codice rosso presso il nosocomio cittadino.

Le condizioni

Dopo la prima valutazione, per uno di loro è stato disposto il ricovero presso il reparto di neurochirurgia per le successive valutazioni: è vigile e collaborante e a breve sarà sottoposto a una tac di controllo. Per il secondo, invece, è stato rivalutato il codice di accesso: risulta ora codice arancione, con una prognosi di 30 giorni.

Il direttore generale della Asl Taranto, Gregorio Colacicco, segue costantemente l’evolversi sanitario dei due operai.