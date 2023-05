Incidente stradale sulla circonvallazione: scontro tra auto e due moto, un ferito

Un incidente stradale si è verificato lungo la circonvallazione di Mesagne dove sono rimaste coinvolte una moto e due auto. Una persona è stata trasportata in ospedale. Non è grave. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Mesagne e il 118. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12,30 lungo la circonvallazione all'incrocio con il prolungamento di via Arno.

Qui una moto con a bordo due giovani, per cause ancora in fase di indagine, è andata ad impattare contro una Renault Capture e un Fiat Doblò. I centauri sono stati sbalzati per terra e uno è rimasto ferito. Sul luogo dell'incidente è giunta una pattuglia di vigili urbani per i rilievi e un'ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale.