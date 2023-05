Oronzo Trio è il “nuovo” sindaco di Surbo. Gli oltre 8mila votanti hanno scelto di concedere al sindaco uscente – dimessosi lo scorso ottobre a causa di malumori e litigi con la sua vicesindaca, Martina Gentile – ulteriore fiducia per dare continuità alle azioni intraprese con la vittoria del 2020.

Sempre in vantaggio rispetto agli avversari, in un primo momento le schede scrutinate accennavano un testa a testa fra il docente universitario e Filomena D’Antini. Ma è stata sufficiente un’ora e mezza di spoglio per cambiare lo scenario con Pasquale Paladini che, recuperato lo svantaggio iniziale, ha sostituito la consigliera di parità della Provincia di Lecce nella corsa alla fascia tricolore, combattendo scheda dopo scheda proprio con Trio. Mai della partita invece Gentile che non è riuscita a convincere gran parte dell’elettorato con la sua proposta politica, chiudendo la competizione elettorale all’ultimo posto.

I voti e le percentuali

A trionfare dunque Trio grazie ai 2.508 voti conquistati con “Surbo in comune” (che valgono il 31,40%); appena dietro il primario di pediatria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, Paladini (“Impegno per Surbo e Giorgilorio”) con 2.240 voti (28,05%); al terzo posto D’Antini (“Insieme per Surbo e Giorgilorio”) con 1.666 voti (20,86%) e, infine Gentile (“Ora Surbo”) con 1.573 voti (19,69%). Sono state 163 le schede nulle mentre 67 quelle bianche.

In attesa della proclamazione – atto formale con il quale i presidenti di seggio ufficializzano il risultato permettendo l’insediamento del primo cittadino – da oggi Palazzo di Città ospiterà il suo nuovo inquilino chiudendo così la gestione commissariale. La commissaria Paola Mauro e la sub commissaria Serena Allegrini saluteranno quindi gli uffici di via Giuseppe Codacci Pisanelli dopo una parentesi durata sette mesi causata, come già scritto, proprio dalle dimissioni rassegnate da Trio lo scorso ottobre e ufficializzate il 17 novembre 2022. Decisione maturata in un clima tutt’altro che sereno nel gruppo di maggioranza e a causa delle continue discussioni e frizioni con la sua numero due, Gentile.

Il nuovo Consiglio comunale

Intanto dopo i doverosi festeggiamenti per il risultato conseguito, per il neosindaco è già tempo di riallacciare il filo del discorso interrotto qualche mese fa: tra gli appunti figurano i bambini (e dunque le nuove generazioni) ma anche il Piano urbanistico generale, le comunità energetiche e il verde. Intanto, questa la composizione del nuovo Consiglio comunale per i prossimi cinque anni: sindaco Oronzo Trio, Maria Antonietta Pareo, Pierluigi Bianco, Adelmo Carlà, Giovanni Carlino, Mariapia Marini, Salvatore Calamo, Martina Nuzzo, Antonio Antonazzi, Pietro Caretto, Elisabetta Marra, Marco Moretto (consiglieri di maggioranza); Filomena D’Antini e Giuseppe Maroccia, Martina Gentile, Pasquale Paladini e Raffaele Mancarella saranno invece i nuovi consiglieri comunali di minoranza.