SuperEnalotto, nel Salento uno dei premi speciali messi in palio per la fine dell'anno

Arriva a Ugento uno dei 900 premi speciali da 10mila euro l'uno messi in palio dal SuperEnalotto per gli ultimi giorni dell'anno. Il fortunato vincitore ha acquistato la sua giocata presso la ricevitoria “GiaMar”, di Cinzia Passaseo e Paolo Memmi, e si è ritrovato in mano uno dei quasi mille premi dell'iniziativa “SuperEnalotto SuperStar”: tre estrazioni straordinarie per il 28, il 29 e il 30 dicembre con in palio 300 premi da 10mila euro garantiti in ogni giornata.

I 900 premi garantiti sono stati associati ad altrettanti codici univoci collegati alle combinazioni di SuperEnalotto SuperStar giocate per ogni concorso. «Siamo felici - commentano i titolari di “GiaMar” - che proprio la nostra ricevitoria sia risultata nell'elenco di quelle destinatarie di questi premi speciali. Un modo davvero speciale per chiudere l'anno».

E altrettanto contento sarà il fortunato vincitore, che potrà salutare il 2023 con un inaspettato regalo da parte della Dea Bendata.