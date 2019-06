SuperEnalotto: 24mila euro ad un fortunato leccese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il SperEnalotto premia Lecce e la Puglia. Con due vincite, una a Lecce da 24mila euro e una a Bari con 48mila euro.Nel concorso di sabato il Jackpot milionario è stato sfiorato, e sono state centrate due vincite, grazie ai 5. Una giocata vincente è stata realizzata a Bari, presso la Nuova Tabaccheria Tanzi Roberto di via Fanelli 215/A, per una vincita da oltre 48mila euro (con la stessa schedina sono stati centrati due 5 e cinque 4).A Lecce, presso la Fotocopisteria Totochance di via Giusti 39, sono stati vinti oltre 24mila euro. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 171,1 milioni di euro, premio più alto al mondo e secondo nella storia del gioco alle spalle dei 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema). L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, sempre con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Puglia l’ultimo Jackpot è invece quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.