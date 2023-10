Mentre persiste l’incertezza sull’effettivo arrivo dei fondi connessi ai Giochi del Mediterraneo del 2026, i tifosi sognano, sia rispetto al rendimento della formazione di mister D’Aversa, ma anche per quanto riguarda quello che sarà il futuro dello stadio Via del Mare e su come verranno utilizzati gli 11,3 milioni di euro a disposizione per la ristrutturazione di un impianto che nel corso degli anni è stato oggetto di lavori. In particolare quelli che hanno riguardato il consolidamento delle fondamenta della Tribuna Est che solo quest’anno finalmente è tornata al massimo della sua capienza. Ma nella mente dei tifosi giallorossi c’è un solo pensiero: la copertura.

Le opinioni

«Il sogno sarebbe quello di avere uno stadio completamente nuovo, ma non credo che questo sia il momento giusto, dal punto di vista storico per cogliere un’opportunità di questo tipo - afferma Armando Chiriacò -. Ora conviene sfruttare quest’opportunità e provare a fare il massimo con questi fondi a disposizione, sarebbe bello se si riuscisse a fare una copertura per le Curve e la Tribuna Est, ma è difficile, i fondi potrebbero non essere sufficienti».

«Sarebbe bello che se questi fondi venissero investi per rimetterlo a nuovo, la società si è impegnata particolarmente nel 2019 quando ha apportato delle importanti modifiche -racconta Stefano Guido-. Ma il gap con gli stadi più moderni d’Italia è complesso da colmare in questo momento e difficilmente basteranno le risorse assegnate allo stadio Via del Mare». Un altro problema, che affrontano ogni domenica che il Lecce gioca in casa, è quello relativo alle code all’ingresso: «Ci sono pochi accessi e quelli che ci sono non sono sempre perfettamente funzionanti, sarebbe importante rinnovare questi spazi per poter permettere un rapido accesso sugli spalti -spiega Alessandro De Masi-. Ovviamente la copertura è il sogno, ma migliorare quello che abbiamo oggi sarebbe già un passo importante».

La pista d'atletica mai utilizzata

Un altro sogno dei tifosi giallorossi è quello relativo alla pista d’atletica, mai utilizza e che rappresenta solo un’opera di distanziamento dei tifosi dal terreno di gioco: «Sarebbe bello se ci fosse la possibilità di avvicinare le curve al terreno di gioco -si augura Stefano Colangeli-, sarebbe bello se si potessero realizzare delle curve a ridosso del campo, in modo da far sentire, ancora più vicino il calore dei tifosi alla squadra in campo». Un’opera particolarmente onerosa, che in questa stagione sta interessando lo stadio Atleti Azzurri di Bergamo che pezzo dopo pezzo è diventato uno degli impianti più affascinanti del calcio italiano. Tra i desideri dei tifosi c’è anche però quello di poter vivere il Via del Mare tutta la settimana e non solo due domeniche al mese: «Sarebbe bello se con questa ristrutturazione lo stadio possa divenire un luogo di aggregazione -racconta Raffaele Cannone-. Uno spazio dove si può fare sport oppure anche passare del tempo oltre a quello che si trascorre mentre gioca il Lecce. Questo potrebbe avvicinare sempre di più sopratutto i più giovani alla squadra e anche andare ad accrescere il sentimento di appartenenza, che è già fortissimo, che hanno i tifosi nei confronti della maglia giallorossa». Infine c’è spazio anche per chi il Via del Mare va bene così, anche solo per un legame affettivo: «Spero che non venga stravolto, chi non viaggia, come noi tifosi -racconta Roberto Bruno-, non sa come sono gli stadi in Italia dove quelli superiori al Via del Mare si contano sulle dita di una mano. Va bene qualche miglioria, questo stadio non ha bisogno di stravolgimenti, perché è già così uno dei migliori del campionato».