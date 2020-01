Stadio, stop alla vendita di alcol durante le partite. Dentro e fuori al Via del Mare

Stop a vendita, somministrazione e introduzione di alcolici al Via Del Mare durante le partite di campionato. Il sindaco Carlo Salvemini ha emesso un'ordinanza a seguito della note inviata, lo scorso 28 gennaio, al primo cittadino da parte della Questura di Lecce. La richiesta delle forze dell'ordine nasceva dall'essigenza di ordine e sicurezza pubblica relative alla stagione calcistica 2019/20 e per rendere più efficace l’azione di prevenzione da parte delle forze di polizia, delle azioni che possono costituire turbativa dell’ordine pubblico in occasione degli incontri di calcio presso lo stadio comunale. Da qui la nota trasmessa al sindaco che ha emesso apposita ordinanza affinché il divieto di vendita, somministrazione e introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nello stadio comunale venga esteso a partire da tre ore (non più due) antecedenti l’inizio dell’incontro di calcio.

L'ordinanza - la numero 171 - non solo vieta la vendita di alcolici ma prevede che ogni altro genere di bevanda debba invece essere servita in bicchieri di carta o plastica non i bottiglie o lattine. Vieta anche la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, nei negozi di generi alimentari, a mezzo distributori automatici e negli spacci interni e nei circoli privati che ricadono nell'area intorno allo stadio di via Del Mare e che dovranno esporre un cartello che riporta i divieti e l'indicazione degli orari in cui il divieto è vigente.

Il divieto, come detto, si applicherà per le tre ore antecedenti alla partita - e non più nelle due precedenti - e fino ad un'ora dopo il fischio finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA