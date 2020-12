Sta meglio suor Margherita direttrice del Panico

La direttrice dell'ospedale di Tricase, Suor Margherita Bramato, sta meglio dopo essere stata ricoverata al Dea del Fazzi di Lecce per Covid. Dovrebbe rientrare e proseguire le cure nel suo ospedale in questa settimana. Mentre la situazione è molto delicata per Suor Chiara, anche lei ricoverata al centro Dea di Lecce.

Intanto, situazione risolta per il primo paziente Covid curato con il plasma nel centro di Galatina: il 46enne tricasino da sabato è tornato a casa e sta bene: «È stata la peggiore esperienza della mia vita - racconta - speriamo bene per tutti».

Tricase è al terzo posto in provincia per numero di contagi: ben 72. E con tre morti registrati nell'ultima settimana: una donna di 78 anni, il marito di 90 e Suor Pina Leuzzi, 88 anni, una delle suore Marcelline che gestiscono l'ospedale di Tricase. Ed ancora tante le segnalazioni al primo cittadino di mancanza del rispetto delle regole anti covid che hanno costretto il sindaco ad una nuova ordinanza per cercare di risolvere i troppi contagi sul territorio comunale e il ripetersi senza soluzione di continuità di atteggiamenti poco responsabili. Il nuovo regolamento firmato dal sindaco Antonio De Donno vieta su tutte le piazze cittadine nonché sul Lungomare Cristoforo Colombo di Tricase Porto e su via Carlo Mirabello a Marina Serra lo stazionamento, ed è consentito il solo transito. Ma le foto circolate online in questo primo fine settimana dimostrano che una parte della città sembra ritornata, come già avvenuto in molti dei fine settimana estivi e autunnali, come ai tempi pre-covid

