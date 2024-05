Era finito sotto inchiesta con l’accusa di abusi edilizi per la realizzazione di due piscine e una tettoia nell’oratorio della chiesa. Le opere erano state sottoposte a sequestro. Ora, su richiesta della Procura, è stato archiviato il fascicolo a carico di don Mattia Murra, il giovane parroco di Santa Maria del Popolo che a Surbo, in un territorio in cui si combatte giornalmente contro la devianza giovanile, è impegnato a organizzare attività che avvicinino grandi e piccini alla parrocchia. La formula è “perché il fatto non sussiste”.

Il racconto

«Sono stati 17 mesi difficili - racconta - questo provvedimento di archiviazione restituisce serenità a me, ma soprattutto all’intera comunità. L’oratorio è un’isola felice, ci sono 1.300 persone attualmente che lo frequentano. Per me è molto importante: è nato per togliere dalla strada i ragazzi, tenerli lontani dalla criminalità e dal mercato della droga. E pure le piscine hanno il medesimo scopo: creare opportunità anche per quanti non possono permettersi di andare a mare, in un luogo sano, dove stare insieme e coltivare valori positivi».

Lunedì poi, il progetto di realizzazione delle piscine è stato approvato in consiglio comunale.

Il sopralluogo dei carabinieri risale al 23 dicembre del 2022 ed ebbe luogo in via Salvatore Fitto, dove ha sede l’oratorio. L’intervento era stato possibile perché la parrocchia aveva partecipato al bando “Sport e Periferia” risultando vincitrice di un finanziamento di circa 90mila euro. Stazione appaltante, il Comune di Surbo. Dagli ulteriori accertamenti eseguiti è emerso che effettivamente c’erano stati ritardi nella concessione dei titoli edilizi, ma l’inadempienza è presto stata sanata. In un caso si trattava di una violazione amministrativa, nell’altro di un iter, dal punto di vista urbanistico, non del tutto regolare (non per volontà del parroco) ma a cui era possibile ovviare. Lo ha dimostrato il legale di don Mattia, Antonio Savoia, che presentando tutta la documentazione, e attraverso memorie dettagliate ha ottenuto l’archiviazione del caso. La richiesta di archiviazione è del pm Donatina Buffelli, il decreto che la dispone del gip Angelo Zizzari che ha disposto anche la restituzione di tutto ciò che era in sequestro: una tettoia pergolato con struttura in acciaio, due piscine interrate e un vano tecnico interrato.

Le iniziative della parrocchia

«Mi hanno chiamato in tanti - aggiunge ancora don Mattia, che è parroco a Surbo da nove anni e fu assegnato alla parrocchia di Santa Maria del Popolo quando ne aveva 25 - e questa è stata per me una gioia grande. Ho sentito la vicinanza della gente, e finalmente ho potuto mettere alle spalle questa vicenda».

Don Mattia non ha mai smesso di organizzare eventi. Il centro estivo conta 150 iscritti, l’oratorio sarà la sede di una festa che da venerdì, fino al 2 giugno, sarà caratterizzata da spettacoli e concerti. Con eventi collaterali quali la donazione del sangue, una mostra artistica, il torneo di calcetto e la fiera mercato.

«La comunità - scrive don Mattia su facebook - come una madre mi ha sempre sostenuto. Un tempo di maturazione ( i 17 mesi di indagine) che mi ha fatto crescere come uomo e come Pastore».