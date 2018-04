Paura nella notte: sette colpi di pistola contro un bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ritorna a sparare nel Salento. Questa volta preso di mira il Bar Black Red di Taviano, nei pressi del parco Rechello. Ignoti hanno sparato 7 colpi di pistola contro la porta di ingresso dell’esercizio commerciale. L’arma utilizzata sarebbe una pistola calibro 9, diversa dalla 7.65 utilizzata la scorsa settimana nei due episodi che hanno coinvolto un bar a Surbo e un’agenzia funebre a Cavallino. Sul posto per fare chiarezza sull’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casarano che dovranno occuparsi delle indagini per risolvere il mistero. Dovranno acquisire e analizzare i filmati per ricostruire quanto accaduto, capire a che ora siano stati sparati i sette colpi, e da quale mezzo siano partiti.