Spari contro un'agenzia funebre di Cavallino

E si spara anche a Cavallino. Poco prima delle undici di ieri sera sono stati segnalati colpi di arma da fuoco contro la vetrata della sede di via Miglietta dell’agenzia di pompe funebri “La Sfinge”.Almeno sette i colpi sparati dopo la chiusura. In un orario che stanno cercando di stabilire le indagini dei carabinieri della Compagnia di Lecce e della stazione di Cavallino. Certa è la telefonata arrivata a tarda serata alla centrale operativa di via Lupiae, per dare l’allarme. Quattro le persone individuate dall’impianto di videosorveglianza dell’agenzia. Un commando.