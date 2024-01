Spaccio di droga nella marina di San Cataldo: arrestato pregiudicato

Un pregiudicato, 48enne, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Un viavai sospetto fuori dall'abitazione dell'uomo nella marina di San Cataldo ha fatto scattare i controlli da parte della polizia.

Nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto e quindi sequestrato oltre 26 grammi di eroina oltre a materiale per il confezionamento ed il peso dello stupefacente. In casa anche oltre 5mila euro in contanti, ritenuto frutto di presumibile attività di spaccio.

L'eroina era nascosta all'interno di una “safe box”, una lattina di birra collocata tra altre lattine simili perché non fosse visibile. Dopo le formalità di rito per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari.