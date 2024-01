Traffico e spaccio di droga, quattro arresti nel foggiano. I nomi

Quattro persone sono state arrestate (due in carcere e due ai domiciliari) per traffico e spaccio di droga in un'indagine coordinata dalla procura di Foggia ed eseguita questa mattina dalla guardia di finanza tra Orta Nova e Foggia. Si tratta di Andrea Gaeta, 53 anni ritenuto dagli investigatori elemento di spicco dell'omonimo clan operante ad Orta Nova e Pasquale Ferrara 57 anni, anche lui di Orta Nova, entrambi in carcere. Ai domiciliari i foggiani Ciro Campanile, 22 anni e Salvatore Olivieri 45 anni.

Le indagini

Le indagini sono state avviate nel marzo scorso a seguito del sequestro - riferiscono i finanzieri - eseguito durante un controllo stradale, di 1 kg di cocaina a carico di un giovane foggiano, figlio di un appartenente ad una delle batterie della locale criminalità organizzata. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri la droga veniva interrata nelle campagne di Orta Nova e gli indagati utilizzavano telefoni cellulari criptati per comunicare tra loro. Le indagini hanno consentito di ricostruire i canali di rifornimento della sostanza stupefacente, approvvigionata ad Orta Nova da esponenti di spicco criminali del posto.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente oltre 5 kg di cocaina, documentate numerose cessioni ed arrestate in flagranza di reato altre quattro persone non destinatarie degli odierni provvedimenti cautelari, ritenute responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.