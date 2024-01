Zainetto con 750 grammi marijuana sequestrato nel Salento

Militari della guardia di finanza di Gallipoli hanno scoperto e sequestrato in un fondo rustico ubicato a Galatone uno zainetto contenente 750 grammi di marijuana con tre bilancini elettronici e materiale vario per il confezionamento. La droga, occultata nella fitta vegetazione della zona, era già stata parzialmente suddivisa in dosi per essere destinato allo spaccio.

I finanzieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica, stanno svolgendo accertamenti per giungere alla individuazione ed identificazione dei responsabili.