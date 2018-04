Sorprende i ladri in casa e li mette in fuga con una scacciacani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorprende i ladri in casa e non esita a sparare contro i malviventi con una scacciacani. E' successo la scorsa notte ad Arnesano, comune alle porte di Lecce, dove i ladri erano penetrati in una villetta di via Carducci i cui proprietari sono defunti. Non avendo trovato nulla da rubare i malviventi avevano deciso di avventurarsi al primo piano, dove vive il figlio con la famiglia. I due erano riusciti ad entrare forzando la finestra di uno dei due ragazzi che ha immediatamente dato l'allarme. Accortosi degli intrusi, il padre - un idraulico del posto - non ha esitato a metterli in fuga sparando loro con una pistola scacciacani.