Stefano e Marta, oggi sposi: il "sì" del sindaco di Gallipoli Minerva tra autorità e commozione

L'appuntamento più importante per il presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, alla fine, è giunto. Oggi pomeriggio, nella Basilica Concattedrale di Sant’Agata di Gallipoli, il 37enne inquilino di Palazzo dei Celestini è convolato a nozze con Marta Balzani, 31enne leccese.

Insieme dalla prima campagna elettorale



Lui, simbolo dell'autentica veracità salentina. Lei, donna riservata. E' la classica storia d'amore, nata nel segno della prima campagna elettorale che ha portato Minerva a indossare la fascia tricolore per la prima volta. Da quel giorno, una serie di successi vissuti l'uno accanto all'altra.

Gli invitati

A festeggiare i due sposi, tanti i cittadini della Città bella e non solo: come era prevedibile, personalità delle Istituzioni e della politica hanno fatto capolino a Gallipoli per assistere alla funzione religiosa. Fra gli altri, il Ministro Raffaele Fitto e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, legato a Minerva da una storica amicizia. E ancora, gli europarlamentari Pina Picierno e Brando Benifei, il senatore Francesco Boccia e il sottosegretario Roberto Marti, l'onorevole Claudio Stefanazzi e il Presidente ANCI Antonio Decaro.

Presenti tutti i consiglieri e assessori regionali salentini, fra cui Loredana Capone, Donato Metallo e Alessandro Delli Noci.

E ancora, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali di Gallipoli. Tante le autorità, fra cui i sindaci di altri centri salentini guidati da Carlo Salvemini.

Fra gli amici dello sposo, i dirigenti e militanti del Partito Democratico, giunti da ogni parte d'Italia: fra gli altri, la già deputata modenese Giuditta Pini, il campano Michele Grimaldi e il bergamasco Pierluigi Costelli.

Tanti i volti noti della sinistra pugliese, con il segretario regionale del PD Domenico De Santis e il Segretario provinciale Luciano Marrocco, e i giovani del partito legati a Minerva, provenienti da tutte le province.