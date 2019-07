Si tuffa alla Grotta della Poesia e batte la testa: corsa in ospedale per un 45enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è tuffato dal punto sbagliato alla Grotta della Poesia e ha battuto la testa, finendo trasportato in ospedale in codice giallo. E' accaduto poco fa a F.R. di 45 anni, immediatamente soccorso dagli altri bagnanti.Sul posto anche la pattuglia degli ausiliari della Capitaneria di porto per capire come siano andate le cose.