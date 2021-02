A Lecce chiuso l'istituto Marcelline. Chiusure temporanee anche a Leverano, Lizzanello e Merine

Nuova ondata di chiusure scolastiche nel Salento. A Lecce l'istituto Marcelline ha disposto la chiusura delle scuole elementari e medie chiuse fino al 14 marzo. Positivi alunni e genitori in varie classi.

«Anche se i bambini interessati sono assenti da scuola da venerdì 19 febbraio - recita l'avviso -, non ci è possibile controllare i contatti di fratelli e amici avvenuti nei giorni scorsi e sopratutto non ci permette più di garantire la sicurezza».

Istituto scolastico chiuso anche a Leverano dove il Comune ha disposto la sospensione delle attività per le medie del comprensivo "Geremia Re" in via Otranto per la presenza di una caso.

«Carissimi, vi informo che a seguito di un caso risultato positivo al Sars-Cov 2 nel plesso della Scuola Secondaria di via Otranto, le lezioni proseguiranno in modalità a distanza anche per la prossima settimana, fino a venerdì 5 marzo, con possibilità di proroga a seguito di comunicazioni da parte degli organi competenti - ha scritto la dirigente, Antonella Cazzato -. Vi invito alla massima prudenza, a rispettare rigorosamente i protocolli a tutela della salute di tutti a al tempo stesso ad evitare inutili allarmismi o peggio ancora pettegolezzi. Non è di questo che oggi abbiamo bisogno... È necessario, oggi più che mai, essere compatti ed uniti per fronteggiare al meglio la difficile situazione che stiamo vivendo. Vi ringrazio per la fattiva ed indispensabile collaborazione».

Un caso di positività a scuola anche a Lizzanello, dove da oggi è sospesa l'attività in presenza nel plesso di piazza della Libertà. L'ordinanza si estenerà il 2 e 3 marzo anche al resto delle scuole di Lizzanello e Merine per permettere la vaccinazione del personale.