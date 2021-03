“Parata devi morire” sulla sede della Lega: «Minaccia nei miei confronti»

Nuovo atto vandalico dal sapore intimidatorio nei confronti della sede della Lega di Racale e del segretario locale Alessio Parata. “Parata devi morire...” è la scritta con lo spray nero trovata stamane sull'ingresso.

«Già in passato - dice Parata - la nostra sede era stata oggetto di atti vandalici ma questa volta si tratta di una vera e propria minaccia nei miei confronti. Mi rattrista il gesto, mi preoccupa ancor di più però che questo sia stato compiuto in un momento drammatico per tutti, e nel totale disinteresse delle ordinanze e delle regole che la zona rossa rinforzata ci impone. Quindi un gesto oggi, doppiamente da condannare».