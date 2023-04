«Un piede ingessato per colpa delle radici». La rabbia dei residenti di Santa Rosa

Santa Rosa, marciapiedi a rifare nel quartiere appena fuori il centro di Lecce. Ed esplode la rabbia dei residenti. «Un piede ingessato per colpa delle radici»

La denuncia

«Per colpa di queste radici e della totale assenza di manutenzione sono rimasta in ospedale fino alle 4 di notte e sono uscita con una piede ingessato, non basta rifare la fontana, Santa Rosa ha bisogno di tanto altro». È questa la denuncia di una residente che ora è costretta a indossare le stampelle per colpa di una radice che fuoriesce dal marciapiede, dopo un infortunio capitatole nei giorni scorsi. «Non è una questione legata solo agli attraversamenti pedonali o ai marciapiedi - continua Cristina Del Piano, residente del quartiere Santa Rosa, le radici stanno interessando anche alcuni immobili, nell'ingresso di uno dei palazzi Ina non possiamo più aprire completamente il portone a causa di un rigonfiamento presente proprio sull'uscio del portone».

La cura del verde: un problema



Al centro della questione resta, dunque, la cura del verde pubblico nei quartieri della città. «Qui il problema è legato alle radici, che secondo quanto mi è stato detto da alcuni esponenti dell'attuale amministrazione, sono state piantate qui per sbaglio - racconta Roberto De Lorenzis, un altro residente del quartiere Santa Rosa -, ovviamente con il passare del tempo le radici hanno rialzato prima i marciapiedi e poi la strada, creando non pochi problemi a chi vive questa zona della città, credo che sia necessario, nel minor tempo possibile un intervento per sanare questa situazione e sostituire il verde pubblico presente». Il problema però ora è legato proprio alla sicurezza. «Sabato ho messo il piede in fallo e da giorni convivo con dei dolori alla caviglia - racconta Nina Maggio, impiegata nel quartiere Santa Rosa -, mi sembra assurdo che nessuno si renda conto della situazione di degrado in cui versa il quartiere, in cui camminare in sicurezza in alcune vie rappresenta una vera e propria utopia, per non parlare delle buche presenti sulla sede stradale, che mettono a dura prova le sospensioni dei veicoli privati».

L'assessore Nuzzaci



Alle polemiche e alle segnalazioni dei cittadini risponde l'assessore ai lavori pubblici Marco Nuzzaci che spiega quello che sarà l'intervento del comune nel quartiere già a partire dai prossimi giorni: «Stiamo partendo con i lavori di mitigazione che interesseranno la maggior parte dell'area verde del quartiere, ma la nostra attività non si ferma a questo perché Santa Rosa è al centro di una serie attività, prima fra queste quella legata alla riqualificazione dei marciapiedi, che prevede anche la realizzazione di nuovi attraversamenti per persone con difficoltà motorie». Non basta. «Sono previsti anche una serie di lavori, che riguardano il progetto "Pinqua", che interessano l'intera area mercatale che garantirà al quartiere un nuovo spazio, completamente rinnovato che rappresenterà un luogo di grande attrazione per tutta la città» conclude l'assessore.