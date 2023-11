Salento, tentata rapina al centro scommesse: due banditi messi in fuga dai carabinieri

Sventata rapina, intorno alle 20, nel centro scommesse Betitaly, su via Grassi, a Sannicola (in provincia di Lecce), molto frequentata perché è l’arteria principale del paese. Due malviventi, con il volto coperto di passamontagna e armati, stavano per entrare nel centro, che è molto frequentato, in particolare di sabato sera, quando uno dei due, che stava facendo da palo, si è accorto che sopraggiungeva un’auto dei carabinieri di Sannicola. Le forze dell’ordine erano, infatti, state allertate pochi attimi prima da un cittadino che passando da quella strada si era accorto di strani movimenti nei pressi, appunto, del centro scommesse.

L'intervento dei carabinieri

Grazie alla tempestività dell’intervento dei carabinieri di Sannicola, sotto la guida del comandante Gianpiero Milanese, la rapina è stata sventata. Infatti, i due malviventi alla vista dell’auto dei militari si sono dileguati a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio, di colore nero, facendo perdere le loro tracce. Sull’accaduto proseguono le indagini per cercare di risalire ai due rapinatori. I carabinieri stanno anche verificando l’eventuale presenza di telecamere che possano aiutare ad individuarli.