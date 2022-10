Cane smarrito in vacanza. Famiglia di turisti lo cerca ancora: 750 euro di ricompensa

C’è una famiglia, a Roma, per cui il tempo si è fermato al 22 agosto. Un maledetto 22 agosto, giorno da far rimanere idealmente legato a un tempo di felicità e vacanza e invece no, resta per ora collegato a un grande dolore, un lutto vero e proprio. Perché in quel 22 agosto, in vacanza a Torre Lapillo nel Salento, questa famiglia di turisti ha perso un componente importante: il cane barboncino Ashton. E da allora, comprensibilmente, non c’è più pace per nessuno, né di giorno né di notte. Sparito nel nulla: nonostante le ricerche, e molte persone mobilitate per ritrovarlo, Ashton sembra essersi volatilizzato, disintegrato, smaterializzato. Cosa singolare, posto che il cane, al momento della scomparsa, portava un collarino con i numeri da contattare in caso di eventuale smarrimento (348.8234078 oppure 347.1439823): il pensiero è che qualcuno se ne sia impossessato e lo tenga prigioniero, lontano dai suoi cari.

La famgilia offre una ricompesa

Ma la speranza è l’ultima a morire, per definizione. Ashton - che ha bisogno tra l’altro di cure - è nero, ha macchie bianche sotto il collo e sulle zampe, un microchip rilasciato dalla Regione Lazio. E per riportarlo a casa i suoi padroni offrono una ricompensa di 750 euro… sperando appunto in un miracolo.