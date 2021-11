La tassa di soggiorno conferma:un’estate d’oro per il Salento

Incassi pari a quelli del 2019, prima del Covid

Estate da record nel Salento: la conferma arriva anche dalla tassa di soggiorno. Un tesoretto sempre più prezioso per i bilanci comunali e che costituisce una fetta importante del gettito derivante dalle entrate tributarie.

I comuni leccesi che la applicano, hanno incassato per l’anno in corso cifre che sfiorano quelle del 2019 e, in alcuni casi, anche oltre le previsioni di bilancio....

