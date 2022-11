Tamponamento a catena sulla Copertino-Monteroni: cinque auto coinvolte e quattro feriti

Tamponamento a catena e strada bloccata al traffico sulla Copertino-Monteroni. L'incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio sulla provinciale: probabilmente a causa di una manovra azzardata cinque auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento. Nell'impatto sono rimaste ferite quattro persone, tutte trasportate in ospedale per essere medicate.

L'arteria è stata bloccata al traffico per alcune ore e per consentire ai carabinieri, giunti sul posto, di effettuare i dovuti rilievi.