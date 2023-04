Ricci di mare e pesce non tracciato: scattano nuovo sequestri e multe nel Salento. La capitaneria di porto dia Gallipoli nella giornata di ieri sono intervenuti nella zona di Nardò: in particolare hanno colto in flagranza un venditore abusivo di ricci di mare in località Sant’Isidoro.

Dopo l'identificazione, sono stati sequestrati circa 350 ricci ed è stata elevata una sanzione amministrativa di 4000 euro per aver messo in commercio il prodotto ittico proveniente dalla pesca sportiva. I ricci, posti sotto sequestro, sono stati rigettati in mare in quanto ancora allo stato vitale. Il secondo intervento ha riguardato la verifica della tracciabilità del prodotto ittico detenuto all’interno di un esercizio commerciale.

Al termine del controllo sono stati posti sotto sequestro 25 kg di prodotto non tracciato ed è stato elevato un verbale amministrativo pari a 1500 euro.