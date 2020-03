Salento: 7 casi, anche una detenuta. Aradeo e Massafra: fine della quarantena dopo i primi positivi. Terzo polo ospedaliero a San Cesario

Ultimo aggiornamento: 13:03

Nella notte 7 casi sospetti al Vito Fazzi di Lecce e una donna è risultata positiva al coronavirus . Un'altra donna, una detenuta del carcere di Lecce, è risultata positiva e sarà trasferita agli Infettivi del Fazzi. È questo il bilancio di un’altra notte difficile mentre si rincorrono le segnalazioni e le richieste di soccorso. La situazione deve essere preoccupante visto che sale a 3 il numero degli ospedali che Asl Lecce ha deciso di destinare ai contagiati.Il nuovo ospedale Covid-19 è il Polo riabilitativo di San Cesario , in provincia di Lecce, collegato al Vito Fazzi. È di ieri la disposizione di servizio del direttore sanitario della Asl di Lecce, Roberto Carlà, con cui si dispone l’attivazione di 11 posti letto di Riabilitazione nell’Ospedale di Galatina e il trasferimento dei pazienti al momento ricoverati a San Cesario.Sale, dunque, nel Salento il numero di posti letto per il Covid-19 dove erano già stati destinati il Dea del Vito Fazzi di Lecce con 160 posti letto e 40 di terapia intensiva, l’Ospedale di Copertino, oltre ai posti letto per infettivi nell’Ospedale di Galatina.Intanto ad Aradeo , il comune salentino che ha registrato il primo contagio, ieri in 8 sono ufficialmente usciti dalla quarantena. Oggi altri 16 e domani "firmeranno" altri ancora. Questa sera alla 18 anche il piccolo centro salentino parteciperà al flash mob musicale che coinvolgerà tutta Italia.Cinque tamponi negativi al contagio da coronavirus in provincia di Taranto. A darne notizia il sindaco di Massafra Fabrizio Quarto con un videomessaggio pubblicato sulla pagina social del Comune. Il sindaco ha spiegato che si tratta di controlli collegati al caso di contagio di un dirigente della società Cisa di Massafra. I cinque tamponi, quattro a Massafra e uno a Taranto, sono stati effettuati su persone che erano entrati in contatto con il paziente. Gli accertamenti, fortunatamente, hanno escluso il contagio. Lo stesso primo cittadino ha spiegato che si sta concludendo anche il periodo di quarantena volontaria per i dipendenti della stessa azienda che aveva immediatamente fatto scattare le precauzioni previste per evitare il contagio.​