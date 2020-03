Una giudice onorario del Tribunale positiva al Coronavirus

BRINDISI - Un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato confermato dal sindaco di Carovigno. A quanto si apprende si tratterebbe di una donna, un giudice onorario del tribunale di Brindisi che nella notte avrebbe accusato un malore e avrebbe chiesto l'intervento dei sanitari. La paziente, di Carovigno, si trova ora all'ospedale Perrino di Brindisi. La Asl ha avviato tutte le indagini necessarie a individuare tutti i contatti avuti negli ultimi giorni. Sembrerebbe che sia stata in Tribunale per l'ultima volta il 28 febbraio. Essendo passati 14 giorni non è stata prevista la quarantena per il personale. Ultimo aggiornamento: 13:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA