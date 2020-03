Coronavirus, fuori dalla quarantena ad Aradeo e Massafra

Ultimo aggiornamento: 14:20

Fuori dal tunnel della quarantena ad, il comune che ha visto registrare il primo contagio in provincia di Lecce. Ieri in otto sono ufficialmente usciti dall’isolamento, oggi accadrà la stessa cosa per altre sedici persone e domani si continuerà con altri. Una buona notizia per il centro salentino che dopo la scoperta di un caso positivo ha vissuto giorni di apprensione. Sempre oggi, alle 18, anche Aradeo parteciperà al flash mob musicale che coinvolgerà tutta Italia.Fuori dalla quarantena anche a Massafra. A darne notizia il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, con un videomessaggio pubblicato sulla pagina social del Comune. Il sindaco ha spiegato che si tratta di controlli collegati al caso di contagio di un dirigente della società Cisa di Massafra. I cinque tamponi, quattro a Massafra e uno a Taranto, sono stati effettuati su persone che erano entrate in contatto con il paziente. Gli accertamenti, fortunatamente, hanno escluso il contagio. Lo stesso primo cittadino ha spiegato che si sta concludendo anche il periodo di quarantena volontaria per i dipendenti della stessa azienda che aveva immediatamente fatto scattare le precauzioni previste per evitare il contagio.​