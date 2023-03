In mare con il windsurf e uno dei due rischia di annegare: paura nel Salento

Si avventurano in mare con il windsurf nonostante il brutto tempo, il vento fortissimo e il mare agitato. Uno dei due surfisti, poi, rischia di annegare. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Mancaversa, marina di Taviano.

Cosa è successo

Dell'uomo, un cinquantenne del posto, si erano perse le tracce nelle acque antistanti località Paterte. Fortunatamente, dopo quasi tre ore di ricerche, coordinate dal Centro Mrsc della guardia costiera di Bari ed eseguite in mare dalla motovedetta Sar Cp329 della Capitaneria di Porto di Gallipoli, l'uomo è stato ritrovato a terra da alcuni residenti e da una pattuglia della guardia costiera: si trovava ad un centinaio di metri a nord di Torre Suda, marina di Racale. Chiamati in soccorso anche i vigili del fuoco di Gallipoli, ma, fortunatamente, il loro intervento non è stato più necessario. Le condizioni di salute dell'uomo erano buone, ma per evitare qualsiasi conseguenza è stato comunque allertato il 118.

Dalla guardia costiera arriva la raccomandazione di consultare sempre i bollettini meteo prima di ogni uscita in mare e di chiamare il numero blu 1530 in caso di difficoltà.