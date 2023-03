Tumori in aumento: +24mila casi in 5 anni. I numeri nel report di Asl Lecce

Sono quasi 25mila le diagnosi di tumori in provincia di Lecce nel quinquennio 2013-2017. Nel dettaglio sono state registrate 4867 nuove neoplasie ogni anno, di cui 2647 (54%) tra gli uomini, 2220 (46%) tra le donne. L’11% delle diagnosi è rappresentato dalle emopatie maligne (linfomi, leucemie e mielomi), il restante 89% è rappresentato dai tumori solidi. Sui ricoveri invece, il 15% dei pazienti oncologici emigra fuori regione per diagnosi o trattamento, il 7% si rivolge a presidi di altre province pugliesi. Il 33% dei pazienti con tumore della tiroide emigra fuori regione (e in particolare in Toscana). Mentre il 94% dei pazienti con tumore della vescica viene diagnosticato e trattato Puglia.

I dati pubblicati su “Puglia Salute” emergono dall’ultimo rapporto sui tumori nella Asl Lecce, a cura dell’Unità di Statistica ed Epidemiologia – Registro Tumori e del Coordinamento Registro Tumori in collaborazione con l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (AReSS). Del gruppo di lavoro hanno fatto parte: Fabrizio Quarta, Anna Melcarne, Lucia Bisceglia, Costanza Arciprete, Giovanna Di Mitri, Maria Grazia Golizia, Cosimo Greco, Dante Parlangeli. Nel dettaglio del report, le 5 neoplasie più frequenti tra gli uomini nel 2013-2017 sono state quelle di polmone, prostata, colon-retto, vescica e del distretto testa-collo. Le 5 neoplasie più frequenti tra le donne sono state quelle di mammella, colon-retto, polmone, tiroide e corpo uterino. Il confronto con il dato regionale evidenzia eccessi rilevanti nel genere maschile per i tumori del polmone (+24%) e della vescica (+17%). Sono stati osservati eccessi più contenuti per il genere femminile per i tumori colo-rettali, ovarici e polmonari. Minore incidenza rispetto alla media regionale invece per i tumori gastrici ed epatici in entrambi i sessi. I tumori più frequenti per fascia di età sono: 0-14 anni, leucemie sia tra i maschi (23,5% del totale) sia tra le femmine (13,2%); 15-29 anni, neoplasie del testicolo tra i maschi (30,7%); della tiroide tra le femmine (32,6%); 30-49 anni, neoplasie del testicolo tra i maschi (12,1%); della mammella tra le femmine (43,4%); 50-69 anni, neoplasie della prostata tra i maschi (19,4%); della mammella tra le femmine (31,2%); 70 anni e oltre, neoplasie del polmone tra i maschi (19,5%), della mammella tra le femmine (20%). L’analisi per distretto socio-sanitario evidenzia una sostanziale maggiore incidenza di tumori polmonari maschili per quasi tutte le zone, e in particolare per i distretti di Gagliano del Capo e Gallipoli, mentre il distretto di Campi Salentina presenta casi in linea con la media regionale e quindi più bassi del dato leccese. Tra le donne elevata incidenza per il tumore polmonare nel distretto di Lecce.



«Questi dati non sono semplicemente numeri e statistiche - ha dichiarato il Direttore generale, Stefano Rossi - ma hanno legami e ricadute impattanti sulla nostra vita quotidiana. Le patologie maggiormente diffuse possono essere efficacemente contrastate con i corretti stili di vita (si pensi al nesso fumo-tumore al polmone), con una sana alimentazione e aderendo alle campagne di screening del tumore al seno, alla cervice uterina e al colon retto. Questo report rappresenta un monito e ci invita a considerare la prevenzione e la qualità della vita come bussola del nostro agire, per prevenire le neoplasie e per poterle diagnosticare e curare in tempo utile».

