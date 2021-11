Salento, incidente sulla provinciale: l'auto si ribalta, soccorso un 19enne. Attesa per i test su alcol e droga

Ieri sera, alle ore 21.40, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce ha soccorso un giovane che si è ribaltato con la sua auto sulla strada provinciale 92 che collega il comune di Surbo con quello di Trepuzzi per un incidente stradale.

L'incidente è avvenuto all’altezza di una curva, lungo un'arteria dove il limite di velocità imposto è di 50 chilometri orari: il diciannovenne viaggiava da solo su una Fiat 600. Il conducente è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce per le cure del caso, in codice giallo. Per fortuna, non sono stati coinvolti altri mezzi e il ragazzo non è in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi la Municipale di Lecce, che ha richiesto i test per alcol e droga, i cui esiti non sono ancora noti.

Innumerevoli, infatti, sono a Lecce i sinistri causati dall'abuso di sostanze psicotrope.