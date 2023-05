Salento, incidente col monopattino elettrico: 45enne cade e sbatte la testa, è in codice rosso

È ancora in gravi condizioni un uomo di 45 anni di nazionalità indiana che nella mattinata di ieri, lunedì 29 maggio, è rimasto vittima di un incidente a Castromediano in Via Vecchia San Donato. Stando a una prima sommaria ricostruzione, effettuata dagli Agenti della Polizia Locale di Cavallino intervenuti per i rilievi del sinistro, l’uomo stava viaggiando su un monopattino elettrico quando all’improvviso ha perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra.

Nella caduta, l'uomo riportava una profonda ferita alla testa con abbondante perdita ematica e stato confusionale che rendeva necessario l'immediato trasporto presso l'Ospedale V. Fazzi di Lecce in codice rosso-emergenza ad opera dei soccorritori del 118, dove i medici diagnosticavano un importante trauma cranico commotivo e ne disponevano il ricovero in neurochirurgia in prognosi riservata.

I dettagli

Nell'immediato non è stato possibile identificare il ferito, il quale non aveva con sé alcun documento di riconoscimento, ma solo uno smartphone, con codice di blocco attivato, recuperato e tenuto in consegna dalla polizia locale in modo da attendere eventuali chiamate per poter ricostruire l'identità del malcapitato.

Gli agenti hanno spiegato la situazione in atto e grazie ad un giro di ulteriori telefonate è stato possibile riuscire a contattare dei parenti dell'infortunato, i quali si recavano presso il Comando di Cavallino esibendo i documenti di riconoscimento per la identificazione del malcapitato. Causa della rovinosa caduta potrebbe essere stato anche il pessimo stato d'uso del monopattino elettrico, alquanto deteriorato, che viaggiando instabilmente su strada potrebbe aver provocato la perdita di controllo e la conseguente rovinosa caduta.