Salento, incendio nella Rsa: un paziente si ustiona al torace, trasferito al Perrino

Grave episodio accaduto all’interno di una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Casarano. Un ospite della struttura è rimasto ustionato seriamente in seguito a un incendio le cui cause sono ancora sconosciute. Il fatto è successo in questa struttura sanitaria, convenzionata con l’Asl di Lecce, situata alla periferia della città.

Il paziente, che sarebbe affetto da problemi psichici, avrebbe riportato ustioni importanti all’altezza del torace. Gli operatori sanitari della struttura sanitaria quando hanno visto il paziente avvolto dalle fiamme, in serie difficoltà e la stanza piena di fumo sono accorsi prontamente e sono riusciti con mezzi di fortuna a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il locale.

L'incendio

L’incendio sarebbe scoppiato all’improvviso, forse provocato da un’imprudenza dello stesso paziente. Allertato il 118 dallo stesso personale della residenza sanitaria assistenziale, l’uomo è stato prima trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile “Francesco Ferrari” e da qui, considerato che le ferite erano piuttosto serie, i medici hanno stabilito il trasferito all’ospedale “Perrino” di Brindisi, il nosocomio noto per essere specializzato nella cura delle ustioni.