Salento, incendiato un furgone a Gallipoli: terzo episodio in poco tempo

Non si arresta la scia di incendi serali e notturni a Gallipoli. Questa volta il fuoco ha distrutto un mezzo da lavoro. E per i proprietari del veicolo è il terzo episodio nel giro di poche settimane: a dicembre, infatti, due distinti roghi avevano danneggiato uno scooter e un box riconducibili alla stessa coppia. Sulla misteriosa scia di incendi stanno ora indagando i carabinieri.

Il rogo, scoppiato poco prima delle 20 di mercoledì, ha interessato un furgone Fiat Iveco che era posteggiato in via Casarano, non molto lontano da lungomare Guglielmo Marconi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bella, che però non hanno potuto fare altro che mettere in sicurezza ciò che restava del mezzo.

Mistero sulla vicenda

Fortunatamente non ci sono stati danni ad abitazioni o ad altri veicoli posteggiati nelle vicinanze. Gli accertamenti sull'accaduto sono in mano ai carabinieri della compagnia cittadina, che potrebbero servirsi delle registrazioni delle eventuali telecamere di videosorveglianza installate nella zona per cercare di fare chiarezza sulla misteriosa vicenda. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto di natura dolosa o di un episodio accidentale. Ma, a quanto pare, non è la prima volta che i titolari del mezzo sono vittime di episodi simili.

Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, infatti, fu dato alle fiamme uno scooter di proprietà della stessa intestataria. Il ciclomotore era parcheggiato in via Aquila. Nel pomeriggio del 13 dicembre, poi, sempre in via Aquila venne distrutto dalle fiamme un box di proprietà del compagno della donna. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire se i tre episodi siano in qualche maniera collegati tra di loro.