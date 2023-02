Incendio in un'abitazione: pericolo scampato in via Cavour. All'interno tre bombole di gas

Incendio in un'abitazione: paura in via Cavour. All'interno tre bombole di gas. Alle ore 10.40 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce unitamente ad un supporto con autobotte è intervenuta nel Comune di Squinzano in via Cavour per un incendio abitazione. All'arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato le fiamme che avevano ormai invaso l'intera abitazione.

L'intervento dei vigili del fuoco si è reso difficoltoso a causa della presenza di tre bombole di GPL presenti nella casa, una di questa era già stata raggiunta dalle fiamme. Spento l’incendio ed effettuate le verifiche del caso l’abitazione è stata resa inagibile. Il proprietario, in 60enne del posto, al momento dell’evento non era in casa.