Salento, incidente in auto, lo trovano morto la mattina dopo: addio ad Antonio, aveva 21 anni

Tragedia questa mattina nel Salento lungo la strada provinciale Aradeo-Noha. A poche centinaia di metri da dove ieri sera si è consumato l'incidente in cui ha perso la vita un uomo di 81 anni. Un ragazzo di 21 anni, Antonio Vantaggiato, di Galatina, è stato trovato morto nell'abitacolo di una Lancia Ypsilon. I carabinieri della stazione di Cutrofiano, vigili del fuoco ed il personale del 118 hanno stabilito che si è trattato di un incidente stradale avvenuto qualche ora prima.

Le indagini

Le cause sono ancora in fase di accertamento per capire se ci siano responsabilità di terzi nell'incidente mortale. Di un'auto pirata, in altre parole, ma è solo una ipotesi investigativa da approfondire. E per capire se il ragazzo abbia perso il controllo dell'auto per una distrazione, un colpo di sonno o per la necessità di evitare un ostacolo.

La dinamica

L'incidente è avvenuto su un tratto di rettilineo, a circa 100 metri da una rotatoria. L'auto è andata a sbattere contro il muro di cinta di una abitazione.