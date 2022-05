Incidente a Ceglie, ferito il presidente della squadra di calcio

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio in via Fedele Grande a Ceglie Messapica. Si tratta del presidente dell’Asd Calcio Ceglie e noto ristoratore, Piero Elia, alla guida di una Fiat Punto, e di un operaio, anch’egli cegliese, che viaggiava a bordo di un Fiat Doblò ed è rimasto incastrato nel veicolo ribaltato. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni intervenuti assieme alla polizia locale. Entrambi i conducenti dei mezzi sono stati trasportati in ospedale a bordo delle ambulanze del 118 e sottoposti a tutti gli accertamenti del caso, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini

Sul sinistro sono in corso le verifiche del comando della polizia locale che serviranno a stabilire dinamica, cause ed eventuali responsabilità. E, per il momento, nello specifico, i vigili urbani intervenuti sono a lavoro per poter avere a disposizione un quadro quanto più chiaro possibile dell’accaduto alla luce dei rilievi effettuati. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato uno scontro, che avrebbe provocato il ribaltamento del Doblò - diretto verso via Fedele Grande - e mandato fuori strada la Punto - diretta invece verso il centro abitato - all’altezza di una curva situata a circa un centinaio di metri dalla chiesa di San Lorenzo da Brindisi.