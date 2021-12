Cade dal terzo piano: 21enne lotta fra la vita e la morte

Tragedia nella prima serata di oggi, 1 dicembre, a Sanarica, piccolo comune del Salento a pochi chilometri da Otranto. Un ragazzo di 21 anni ha fatto un volo dal terzo piano della palazzina della zona 167.

In sala operatoria

Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato in codice rosso a Lecce nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi. Nella tarda serata è stato trasferito in sala operatoria per essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Le indagini

Sul posto sono intanto arrivati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Maglie per cercare di chiarire le circostanze di questo incidente. A quanto pare il ragazzo era salito in terrazzo per fumare, abitudine che aveva preso per non lasciare in casa il fumo e l'odore acre della sigaretta. Come abbia fatto a cadere non è stato ancora possibile stabilirlo.