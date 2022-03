Salento, a 17 anni correrà con la Ferrari al campionato italiano

Eliseo Donno l’enfant prodige di Corigliano d’Otranto da quest’anno correrà, al volante della Ferrari 488 Challenge, con il team Best Lamp nella serie Endurance del Campionato italiano Gran turismo 2022. La presentazione ufficiale, con la macchina con cui gareggerà, del Team Ferrari Best Lap, martedì alle 17,30 nei locali della sede Tecnauto in Piazza Giovanni XXIII a Corigliano d’Otranto.

Eliseo a soli diciassette anni correrà con una Ferrari di 700 cavalli, il sogno di tutti i ragazzi ed appassionati di auto e di questo sport. È uno dei più giovani piloti che partecipa a questa categoria. Ha cominciato a soli nove anni correndo con i kart vincendo diversi campionati regionali sino allo scorso anno quando si è fatto notare dal team Aci e successivamente dallo staff del cavallino rampante.

Nel 2021 con il team Kgt ha vinto il campionato italiano kart 125, dopo numerose prove e test in formula 4 è stato promosso alla guida della Ferrari 488.

Per il 17enne un 2022 impegnato



Per lui un 2022 molto impegnato che lo vedrà partecipare ad un campionato italiano Gran Tourism e ad uno europeo Ferrari challenge 488 per circa otto gare con le finali entrambe ad Imola.

Un equipaggio inedito quello che la Best Lap schiererà nella serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo 2022 al volante della Ferrari 488 Challenge Evo, insieme al giovane pilota della Grecìa proveniente dal Karting, parteciperà un campione italiano in carica, il 33enne romano Nicholas Ristiano, vincitore lo scorso anno del titolo GT Cup Endurance, e un esordiente, il 35enne milanese Manuel Menechini, alla sua prima partecipazione assoluta nella competizione automobilistica.

Eliseo Donno, lo scorso anno è stato il vincitore del Campionato Italiano Aci Karting nella categoria Senior Rok e gareggerà con Nicholas Risitano, ex campione italiano, europeo e mondiale, entrambi scoperti e seguiti dal KGT Motorsport di Stefano Tredicine. Il debutto ufficiale in pista per Donno-Risitano-Menechini avverrà a Pergusa (EN), dal 12 al 15 maggio.