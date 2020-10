Spaccio di droga, controlli a tappeto dei carabinieri: tre arresti da Campi a Surano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In manette due presunti spacciatori, uno ai domiciliari e uno in carcere, nel Salento. I carabinieri delle stazioni di Poggiardo e di Nociglia, nel Salento , hanno fermato F.L, 23 anni e nel corso di una perquisizione della sua abitazione hanno trovato 52 grammi di marijuana, 11 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Per il giovane sono scattati i domiciliari, mentre la droga è stata posta sotto sequestro.In carcere, invece, M.V., 37 anni, di Lecce, trovato in possesso di 17,3 grammi di eroina, già divisa in dieci dosi pronte per lo spaccio. Ancora. I militari dell'Arma hanno arrestato - si trova ai domiciliari - G.A., 37 anni di Campi salentina: l'uomo, titolare di un negozio a Campi salentina, nascondeva proprio nella sua attività commerciale a Squinzano, 47 grammi di marijuana e tre grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.