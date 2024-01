Salento, perquisito mentre è ai domiciliari, in casa aveva decine di dosi di cocaina: trasferito in carcere

Sorpreso in casa dai carabinieri in possesso di 39 grammi di cocaina, così per un 40enne ai domiciliari si sono aperte le porte del carcere.

La sostanza stupefacente suddivisa in 47 dosi, è stata scovata dai militari della stazione di Santa Rosa nel corso di un controllo serale nell’abitazione di G.D.A, originario di Campi Salentina, ma residente a Lecce.

Cosa è successo

L’uomo era ristretto ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in seguito a un altro episodio verificatosi nel maggio scorso e finito anche in quella circostanza nella rete delle forze dell’ordine.

In casa del 40enne i militari, oltre la droga hanno trovato e sequestrato anche degli appunti ritenuti utili alle indagini. Espletate le formalità di rito e sentito il pm di turno, l’uomo è stato condotto nel carcere leccese di Borgo San Nicola.