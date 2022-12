Salento, ancora auto incendiate: una Fiat e una Mercedes bruciate

Non si arresta la spirale degli incendi alle auto nel Salento nonostante gli sforzi delle istituzioni. Due gli episodi questa notte. All'una circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli è intervenuta nel comune di Neviano, via Vivo Roma, per un incendio che stava interessando una Fiat modello Panda.

Sul posto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme prima che si propagassero verso altre autovetture. Tuttavia una seconda macchina, parcheggiata nelle immediate vicinanze, è rimasta danneggiata a seguito di irraggiamento termico.

Il secondo episodio

Il secondo episodio alle 3: una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli è intervenuta nel comune di Racale, via Generale da Bormida, per un incendio che stava interessando una Mercedes modello Classe A parcheggiata all’interno di un garage.

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme che si erano generalizzate anche all’interno del garage. Coinvolto anche un vano adiacente interessando alcune suppellettili. Terminate le operazioni di spegnimento e dopo un sopralluogo degli stessi vigili del fuoco, l’abitazione è stata resa inagibile sino a nuove verifiche.