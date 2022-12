Salento, ennesimo incendio a un'auto nella notte

A Squinzano in provincia di Lecce, in via Generale Nobile, intorno alle 4 di questa mattina è andata distrutta dalle fiamme una Subaru Vivio di proprietà di P. B. , di 48 anni, del posto. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Squinzano che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme che avevano ormai avvolto completamente l’autovettura.

L’incendio ha parzialmente intaccato anche un’altra auto parcheggiata vicino. Sull’accaduto Indagano i carabinieri della locale stazione. I danni non sarebbero coperti da assicurazione.