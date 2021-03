Dal litorale alla città, folla nei centri storici e sul lungomare: inutili gli appelli dei sindaci

Non sono serviti a nulla gli appelli rivolti dai sindaci perché i cittadini, oggi, non si riversassero in massa nei centri storici e lungo la costa evitando ogni sorta di assembramento. La zona rossa, che scatterà da lunedì in tutta la Puglia, ha spinto tutti in strada costringendo il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, a ordinare il senso unico pedonale lungo via Trinchese, la strada che congiunge il centro storico a quello commerciale del capoluogo.

Assembramenti anche a Santa Caterina, marina di Nardò, dove - complice il meteo quasi primaverile - si sono ritrovate decine di comitive di ragazzi più o meno giovani, noncuranti delle norme che impediscono di stare troppo vicini.

Aggiornamenti nelle prossime ore.