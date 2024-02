Salento, nuova aggressione al pronto soccorso: inveisce contro i medici e sfonda una finestra

Non si fermano le aggressioni in ospedale. L’ennesimo caso che ha procurato grande paura tra i sanitari e vetri in frantumi si è verificato nella tarda mattinata di ieri nel pronto soccorso del “San Giuseppe” a Copertino. Salgono così a 2 gli episodi di violenza, dopo quello avvenuto nel pronto soccorso del “Dea-Fazzi” di Lecce, in appena 48 ore. Appelli alla sicurezza rimasti inascoltati.



Secondo quanto ricostruito nell’episodio di Copertino, un uomo di 32 anni, in attesa del suo turno in pronto soccorso, sarebbe andato in escandescenza aggredendo verbalmente i medici del reparto e poi con un impeto di aggressività ha sfondato con un pugno una finestra. Lunghi attimi di tensione che i medici non sono riusciti a placare se non con l’arrivo dei carabinieri della locale tenenza, che erano stati allertati alle prime avvisaglie di violenza del paziente. Il 32enne, identificato, è stato denunciato dai militari.